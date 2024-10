Fatalny początek, a później taki finisz dnia. Philip Allen wyrzucił z głowy "przygody"

Przykładem, jak niestabilna jest jego kariera, niech będzie tylko ten sezon, bez zbędnego cofania się do lat ubiegłych. Mimo że Allen notował znaczny progres w każdym swoim kolejnym starcie w mistrzostwach Europy, to zabrakło go w piątej i szóstej rundzie, czyli w Rajdzie di Roma Capitale (26-28 lipca) oraz Rajdzie Barum (16-18 sierpnia). Do rywalizacji wrócił w przedostatniej rundzie, czyli Rajdzie Ceredigion, gdzie na jednym z odcinków był w stanie wykręcić drugi najlepszy czas.