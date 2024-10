Zagłębiają się w szczegóły, kierowca podzielił się swoją ocenę tego, co spowodowało, że w rzeczonym zakręcie nie utrzymał pełnej precyzji. - Już może głową byłem poza tym zakrętem. Dołożyłem gazu, natomiast to była błotnista nawierzchnia i to jedno dodanie gazu, przez ułamek sekundy, spowodowało, że zaczęło nas wysuwać, bo przejście z błota na asfalt nadal było pełne zabrudzenia. To się w rajdach zdarza, powinienem był to rozczytać, jednak udało nam się wrócić na drogę - drobiazgowo opowiedział.