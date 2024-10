Paraliż komunikacyjny w Katowicach. Centrum nieprzejezdne. Powodem mistrzostwa Europy

Rajd samochodowy odbędzie się przy założeniu całkowitego wyłączenia z ruchu kołowego ulic: al. Wojciecha Korfantego (jezdnia wschodnia, od skrzyżowania z ul. Moniuszki do skrzyżowania z ul. Olimpijską), ronda im. Gen. Jerzego Ziętka (wschodnia strona brak możliwości przejazdu oraz wyjazdu w rejon wschodnich miast GZM), al. Roździeńskiego (jezdnia północna i południowa, od katowickiego Ronda do skrzyżowania z ul. Olimpijską), Uniwersyteckiej (od skrzyżowania z Aleją Roździeńskiego do ronda Pietera), Olimpijskiej (od skrzyżowania Z Aleją Roździeńskiego do skrzyżowania z ul. Góreckiego).