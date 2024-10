Mistrz Europy zmierza po drugi tytuł, pełna dominacja. Polak w trudnej sytuacji

To był długi dzień dla zespołów. Rajdówki wyruszyły w drogę już o 7 rano, aby o 9 rozpocząć przejazdy na pierwszym odcinku specjalnym. Łącznie w sesji porannej do pokonania były trzy etapy. Następnie załogi wróciły do parku serwisowego. Tam mechanicy mieli 30 minut , aby naprawić ewentualne usterki i przygotować auta na kolejne kilometry rywalizacji. W sesji popołudniowej zaplanowano bowiem trzy następne oesy.

