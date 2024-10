Po piątkowym otwarciu na ulicach Katowic , w sobotę zawodnicy ruszyli na południe województwa, by tam zmierzyć się na trzech odcinkach specjalnych. W programie przewidziano przejazdy prób Jastrzębie-Zdrój (17,04 km), Ochaby (10,8 km) oraz Gmina Jasienica (19,78 km), a więc najdłuższego sprawdzianu w Rajdzie Śląska.

Hayden Paddon: Nasze czasy nawet są lepsze niż oczekiwaliśmy

Zanim kierowcy udali się na serwis na Stadionie Śląskim, by w drugiej części dnia ponownie zmierzyć się w Jastrzębiu-Zdroju, Ochabach i Jasienicy (etap zakończy superoes pod Stadionem Śląskim mierzący 1,5 km), Interia porozmawiała z Paddonem.

- W tej chwili wszystko jest w porządku. Próbujemy być spokojnymi i jechać spokojnie. Nie podejmujemy żadnych niepotrzebnych ryzyk i wszystko działa bardzo dobrze. Samochód jest dobrze spasowany, a nasze czasy nawet lepsze niż oczekiwaliśmy - opowiadał spokojnym głosem Nowozelandczyk. Ekipa z Oceanii ma bardzo komfortową sytuację, wszak nad załogą z Francji Franceschi/Malfoy (Skoda Fabia RS Rally2) mają aż 27 punktów przewagi. Zatem wystarczy dosłownie postawić kropkę nad "i", by powtórzyć sukces z poprzedniego roku.

- To, z czym mamy do czynienia, jest niezwykłe, bowiem mamy dużo zmian w charakterystyce etapów. A kluczowa różnica dotyczy stopnia przyczepności asfaltów. Teraz nastawiamy się także na zmianę na powierzchni drogi. Na drugich pętlach zobaczymy spodziewamy się dużo więcej zanieczyszczeń. Na razie mogę powiedzieć, że są to bardzo wyjątkowe etapy - zaakcentował Paddon.