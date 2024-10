Mieli tylko pół godziny, żadnego marginesu błędu. Na szali auto warte ponad milion

Dzień rajdowy rozpoczyna się wcześnie rano. To nie jest praca dla tych, którzy lubią długo wylegiwać się pod pierzyną. "7 rano to dla mnie noc" - śpiewał Ryszard Riedel, a w świecie rajdowym należałoby ten wers odwrócić. 7 rano to środek dnia.

W sesji porannej zaplanowano trzy. Ich łączny dystans to blisko 50 kilometrów . 50 kilometrów szalonych przeciążeń, gwałtownego przyspieszania i hamowania, nagłych wyskoków w powietrze. Z cywilnego auta nie byłoby czego zbierać. Rajdówki to jednak wyjątkowe maszyny, warte grubo ponad milion złotych.

Rajd Śląska. Tak wygląda serwis od kulis

Około 12:30 zawodnicy wrócili do miasteczka rajdowego wybudowanego na terenie przylegającym do Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Po odbyciu obowiązków medialnych przyszedł czas na serwis. W jego trakcie nie ma ani chwili do stracenia. Mechanicy mają auto do dyspozycji przez kilkadziesiąt minut i w tym czasie muszą zrobić wszystko, co konieczne, aby osiągało ono jak najlepsze wyniki na kolejnych oesach zaplanowanych tego dnia.