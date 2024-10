Nowozelandczycy pokonali blisko 18 tys. km, by wziąć udział w Rajdzie Śląska, a dzięki punktom zdobytym w Polsce po raz drugi z rzędu zdobyli tytuł mistrzów Europy . Na trzecim miejscu sezon FIA ERC zakończyli Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk (Skoda Fabia RS Rally2). Wielki sukces odnieśli także bracia Jarosław i Marcin Szejowie (Skoda Fabia Rally2 evo). Wywalczyli trzecie miejsce w klasyfikacji rundy krajowego czempionatu, a to dało im pierwszy w karierze tytuł mistrzów Polski .

Paddon mistrzem Europy, Marczyk na podium. Królem polskiego podwórka Szeja

Oczy wszystkich sympatyków motorsportu były skierowane przede wszystkim na Paddona, który od początku trzydniowego Rajdu Śląska prezentował świetną dyspozycję . Jednak, o czym zapewniał, choć nie wszyscy dawali temu wiarę, jechał przede wszystkim zadaniowo. Miał tak dużą przewagę w klasyfikacji generalnej (27 punktów), iż w naszym kraju nie musiał walczyć o pełną pulę. Dzisiaj znacznie popsuły się warunki atmosferyczne, zaczął padać rzęsisty deszcz, więc lider cyklu nie chciał podejmować zbędnego ryzyka, dlatego spadł na trzecią pozycję. Poza Mabellinim, wyprzedził go jeszcze Irlandzki duet Armstrong/Treacy (Ford Fiesta Rally2).

- Czuję ulgę. Był to sezon dwóch połówek, ale dzięki determinacji daliśmy radę. Nigdy się nie poddaliśmy. Wielkie podziękowania dla mojego zespołu. Gdyby okazało się, że to był nasz ostatni europejski rajd, to wielkie dzięki dla naszych fanów wspierających nas po drugiej stronie świata. Teraz będziemy się po prostu cieszyć - powiedział uradowany Nowozelandczyk, gromadząc łącznie 145 punktów po ośmiu rundach ERC.