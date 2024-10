110 załóg na start – obsada Rajdu Śląska 2024

18 tys. km podróży po tytuł

Z "jedynką" do rywalizacji ruszą obrońcy tytułu i liderzy punktacji (131 pkt) mistrzostw Europy - Hayden Paddon i John Kennard (Hyundai i20N Rally2). Aby wystartować na Śląsku Paddon pokona blisko 18 tys. km, jakie dzielą miejscowość w której mieszka od bazy rajdu na Stadionie Śląskim. Nowozelandczycy to była załoga fabrycznego zespołu Hyundaia. Paddon ma na swoim koncie starty w 83 rundach WRC, z czego osiem ukończył na podium, a jedną wygrał (Argentyna 2016). Jest również siedmiokrotnym mistrzem Nowej Zelandii, triumfatorem mistrzostw Azji i Pacyfiku (2022) i pierwszym kierowcą spoza Europy, który zwyciężył w mistrzostwach Starego Kontynentu.

O tytuł wicemistrzowski w domowej rundzie FIA ERC powalczy załoga numer trzy - Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk (Skoda Fabia RS Rally2). Dwukrotni triumfatorzy Rajdu Śląska zgromadzili do tej pory 91 punktów. Start na Śląsku zaanonsowali także zawodnicy, którzy wygrywali już rundy mistrzostw Europy, a więc Rumuni Simone Tempestini/Sergio Itu (Skoda Fabia RS Rally2) i Francuzi - Yoann Bonato i Benjamin Bolloud (Citroen C3 Rally2).

Piątka w grze o mistrzostwo Polski

Zawody, których głównym partnerem jest województwo śląskie, są również kluczowe w kontekście walki o prymat w krajowym czempionacie. Do finałowej rundy RSMP zgłosiły się łącznie 34 załogi. Pięć z nich pozostaje w grze o tytuł mistrzów Polski. W najlepszej sytuacji są liderzy tabeli - bracia Jarek i Marcin Szejowie (Skoda Fabia Rally2 evo, 132 pkt). O czwarte mistrzostwo walczy Grzegorz Grzyb, pilotowany przez Adama Biniędę (Skoda Fabia Rally2 evo, 111 pkt). Taki sam dorobek punktowy mają Jakub Matulka i Daniel Dymurski (Skoda Fabia Rally2 evo). Piątkę pretendentów do tytułu zamykają Zbigniew Gabryś z Damianem Sytym (Skoda Fabia RS Rally2, 106 pkt) oraz aktualni wicemistrzowie kraju - Łukasz Byśkiniewicz i Daniel Siatkowski (Skoda Fabia Rally2 evo, 88 pkt). W ramach krajowego czempionatu w Rajdzie Śląska można zdobyć aż 50 punktów.

Cztery cykle, zróżnicowana stawka

Podobnie, jak w poprzednich latach, na trasie Rajdu Śląska kibice będą mogli zobaczyć także samochody historyczne. Do decydującej rundy Millers Oils HRSMP przystąpi 16 załóg w rajdówkach sprzed lat. W stawce są m.in. takie konstrukcje jak Subaru Impreza, Subaru Legacy, Porsche 911, Lancia Delta Integrale czy też... Trabant 601. Najstarszym samochodem w gronie kilkudziesięcioletnich rajdówek jest BMW 320i z 1979 roku, którym startują Piotr i Izabela Filipiak. Podobnie, jak w RSMP, również w mistrzostwach historycznych o końcowy triumf powalczy pięć duetów: Majcher/Leśniak (Subaru Legacy, 107 pkt), Madziara/Pawłowski (Subaru Impreza, 98 pkt), Stopa/Ślęczka (BMW M3 E36, 94 pkt), Łusiak/Zaborowska (Ford Escort Cosworth, 65 pkt) oraz Lubiak/Dachowski (Porsche 911 SC RS, 63 pkt).

Łącznie w tegorocznym Rajdzie Śląska udział weźmie 110 załóg, a więc 220 zawodników z 13 krajów. 37 duetów będzie dysponować samochodami z napędem na cztery koła, z czego 22 to rajdówki Rally2, czyli najbardziej zaawansowane i najszybsze konstrukcje dopuszczone do startów w mistrzostwach Europy i Polski.

Pierwszą okazją do zobaczenia najlepszych europejskich załóg w akcji będzie odcinek testowy i kwalifikacyjny w Zabrzu-Mikulczycach (11 października od 8:30). Próba, której nazwa nawiązuje do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - partnera strategicznego zawodów, zdecyduje o kolejności, w jakiej załogi będą ruszać do pierwszego etapu Rajdu Śląska.