Zespół wydał komunikat po wypadku Ogiera. Ważne wieści przed Rajdem Polski

Przed każdą imprezą rajdową kierowcy biorą udział w rekonesansach trasy, by możliwie najlepiej przygotować się do nadchodzącej rywalizacji. Nie inaczej było w Polsce, gdzie niebawem wystartuje rajd zaliczany do cyklu WRC. Jubileuszowej, osiemdziesiątej edycji już przed jej rozpoczęciem miło nie będzie wspominał na pewno Sebastien Ogier. Utytułowany Francuz we wtorkowy poranek brał udział w wypadku. Auto kierowane przez sportowca zderzyło się z samochodem osobowym. Na miejscu zdarzenia pojawiły się nie tylko karetki, ale i helikopter medyczny. Poszkodowanych przetransportowano do szpitala. Reklama

Będą zmiany na liście startowej. Jest komunikat zespołu Ogiera

Pierwsze doniesienia były niepokojące, ale opinię publiczną błyskawicznie uspokoił dyrektor Rajdu Polski w rozmowie z Radiem Olsztyn. "Nie ma absolutnie sytuacji, że ktoś jest nieprzytomny czy mocno poszkodowany. Jeśli zostanie zabrany do szpitala, to na jakieś badania, a nie, by ratować mu życie" - oznajmił Krzysztof Maciejewski. "Z tego, co już do nas dociera, doszło do zdarzenia drogowego przy prędkości 60 km/h. Z kolei bajdura o rajdówce pewnie wzięła się stąd, że ktoś zobaczył, że w środku takiego auta jest klatka bezpieczeństwa" - przekazał z kolei Andrzej Borowczyk dziennikarzowi Interia Sport, Arturowi Gacowi.

Kilkanaście godzin po incydencie komunikat wydał także zespół, dla którego ściga się Sebastien Ogier. Fani chcący zobaczyć Francuza w akcji mogą poczuć rozczarowanie, ponieważ wielokrotny mistrz świata nie pojawi się na liście startowej. "Do zdarzenia doszło, gdy Ogier i Landais przygotowywali się do odcinka specjalnego, który odbędzie się w najbliższą sobotę. Ogier i Landais jechali samochodem drogowym, co jest standardową praktyką podczas rekonesansu rajdowego. Wszystkie osoby biorące udział w wypadku miały robione badania, które nie wykazały poważniejszych obrażeń. Po wypisaniu Landaisa, Ogier pozostanie w szpitalu na obserwacji i nie będzie mógł wziąć udział w rajdzie" - czytamy na profilu TOYOTA GAZOO Racing WRT w serwisie "X". Reklama

Początek Rajdu Polski już w tym tygodniu

Osiemdziesiąty Rajd Polski rozpocznie się 27 czerwca i potrwa do 30 czerwca.

Reklama Łukasz Gikiewicz i Wojciech Górski w Dortmundzie przed meczem Polska - Francja. WIDEO / INTERIA.TV / INTERIA.TV

Sebastien Ogier / AFP

Sebastien Ogier / AFP