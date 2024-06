Co za wyczyn mistrza świata w Polsce. Imponujący debiut, miał wcale nie jechać

W niedzielę zakończył się 80. Orlen Rajd Polski, który po kilku latach przerwy powrócił do kalendarza WRC. Do naszego kraju w ostatniej możliwej chwili przyleciał Kalle Rovanpera. Fin na Mazurach zastąpił dochodzącego do pełni zdrowia Sebastiena Ogiera. Nieobecny Francuz pewnie z uśmiechem na ustach śledził wyniki poszczególnych odcinków. Jego kolega z zespołu spisał się wyśmienicie. Mistrz świata nie dał rywalom szans i triumfował w całej imprezie.