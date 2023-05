Grzegorz Grzyb uniknie kolein, ale przypadnie mu "czyszczenie" trasy

- Trochę szkoda, że my tak mało jeździmy na tej nawierzchni, przez co nie jesteśmy dostatecznie szybcy, żeby móc się z nimi jeden do jednego równać. Staramy się oczywiście ich gonić i podpatrywać, przed chwilą zresztą podglądałem, jakie opony używali ci najlepsi. I myślę, że krok po kroczku będziemy zbliżać się do ich prędkości i oby to działo się jak najszybciej, bo rajd wcale nie jest taki długi - celnie zaznaczył Grzyb.