Tom Kristensson: Czuję, że jestem mocny i mogę wygrać ten rajd

- Zdecydowanie to czas, żeby wygrać , ale rywalizacja będzie w tym roku dużo trudniejsza, bo doświadczenie kolegów, którzy tu teraz przyjechali, jest duże i sporo kilometrów przejechali w swoich samochodach. Niemniej czuję, że jestem mocny i mogę wygrać ten rajd , wszystko jest w moich rękach. Czuję się bardzo dobrze, to fantastyczny rajd - zapowiedział zawodnik.

- Citroen jest bardziej delikatny i czuły, przez co trzeba go staranniej ustawić do swoich potrzeb. Bardzo mocno nad tym pracujemy, ale odczucia mam bardzo dobre. Zobaczymy, jak będzie nam szło. Niemniej to jest bardzo fajny rajd, dla mnie nie ma żadnego znaczenia, na jakich szutrach przychodzi mi się ścigać - podkreślił Szwed.