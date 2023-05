- Właściwie jest to duży, sportowy obóz w maju. Trzy rundy, z czego dwie w randze mistrzostw świata, a jedna mistrzostw Europy. Można powiedzieć, że to spełnienie marzeń, bo jak zaczynałem i jeździłem w amatorskich KJS-ach, to z podziwem patrzyłem na zawodników, z którymi dzisiaj ścigamy się w Mikołajkach. Cóż dodać, marzenia się spełniają - mówił zadowolony Marczyk.