Sensacja w Rajdzie Polski. Niespodziewany lider ujawnia, jak "ograł" rywali

Hayden Paddon nie odpuszcza. "Złapie" Martinsa Sesksa?

Wielki Mads Ostberg ma chrapkę wyprzedzić Miko Marczyka

- Jest dobrze, sobotnie popołudnie było nieco ciężkie i skomplikowane. Musieliśmy dobrze zarządzać ryzykiem, ponieważ z jednej strony chcielibyśmy wygrać rajd, ale z drugiej myślimy o całych mistrzostwach . Dlatego też popołudniu traciliśmy nieco czasu. Wciąż nasza strata do liderów jest bardzo mała, więc będziemy wywierać presję i zobaczymy, co się stanie - odgraża się świadomy swoich możliwości były zawodnik królewskiej serii WRC.

Z kolei blisko podium pozostaje inny z asów, obecny w Mikołajkach Mads Ostberg . Norweg zajmuje w tej chwili piąte miejsce, ale jego strata do trzeciego Mikołaja Marczyka (Skoda Fabia RS) to tylko 10.2 sekundy.

- Zgadzam się, to na razie nie jest wymarzone miejsce, ale jesteśmy na mecie etapu, a w niedzielę jest nowy dzień. Trochę się poprawialiśmy w ciągu soboty, więc mamy nadzieję, że będziemy to kontynuowali. I przynajmniej będziemy walczyć o to, by wskoczyć na podium - zapowiada 35-latek w Citroenie C3.