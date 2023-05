Kibice z najdalszych zakątków Polski, rodziny z kilkuletnimi dziećmi, karawana podróżujących za zawodnikami kamperów, urządzająca się na wcześniej zabezpieczonych polach namiotowych w bezpośrednim sąsiedztwie odcinków specjalnych, tumany wszędobylskiego kurzu, specyficzny zapach "dobrze spalonej" benzyny, czy wreszcie fetowany na mecie Mikołaj Marczyk, któremu do wielkiego hitu "We are the champions" na skrzypcach przygrywała mała dziewczynka. I jeszcze jedno: warmińsko-mazurskie jeziora przyciągają nie tylko turystów, ale także - i to dosłownie - rajdówki, o czym przekonały się co najmniej dwie załogi - pisze z Mikołajek Artur Gac, specjalny wysłannik Interii z ORLEN 79. Rajdu Polski.