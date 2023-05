- Muszę przyznać, cholera, że w ogóle nie radzę sobie w tych koleinach. Staram się jechać jak najlepiej, ale raz za mocno się wrzucam, a gdy z kolei próbuję jechać jak pociąg, to mnie "wypluwa". Właśnie tak było, gdy wjechaliśmy z prędkością ponad 170 km/h w długi, lewy zakręt, piaszczysty z głęboką koleiną. Jak nas "wypluło", to tylko czekałem co się stanie, bo dookoła był las i zrobiło się naprawdę nieprzyjemnie. Na całe szczęście pomieściliśmy się - mówiąc to Grzyb uśmiechnął się i można było odczuć, że ponownie odetchnął z ulgą.