Historyczne wydarzenie w Rajdzie Polski. Tego jeszcze nie było

- Dla każdego z nas Rajd Polski jest wyjątkowym wydarzeniem pod wieloma względami. Dla mnie to już 29. start w imprezie, dzięki której wszedłem w inny świat rajdów. Drugie miejsce, które wywalczyliśmy z "Hołkiem" w 1995 roku, po wspaniałej walce, było dla nas trampoliną do dalszej kariery. To było pierwsze podium polskiej załogi po 20 latach i wynik, który umożliwił nam starty w mistrzostwach Europy i świata - skomentował Maciej Wisławski.