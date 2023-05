Martin Sesks, zwycięzca ORLEN 79. Rajdu Polski 2023 , być może pojawi się w Białymstoku. Łotysz prawdopodobnie powalczy o tytuł w mistrzostwach Polski, a jego kolejnym startem będzie Rajd Podlaski, trzecia runda krajowego czempionatu. Czy wygrana Martina Sesksa w Mikołajkach to sensacja? Zdecydowanie tak. Niespełna 24-letni kierowca do tej pory znany był przede wszystkim z występów w Junior WRC.

Hayden Paddon jest liderem klasyfikacji Rajdowych Mistrzostw Europy

- Straciłem dzisiaj więcej niż kilka sekund - przyznał na mecie rajdu Ostberg. - Miko Marczyk jechał dzisiaj naprawdę dobrze i szczerze mówiąc, nie mieliśmy szans, żeby go dogonić. Mieliśmy trochę problemów na pierwszej pętli i to nie jest to co ja lubię, bo w normalnych warunkach jestem całkiem mocny na pierwszych przejazdach. Traciliśmy czas rano, zyskiwaliśmy sekundy po południu. Czuję się jakbym wygrał czwarte miejsce, bo mieliśmy dzisiaj naprawdę fajną walkę. Miko był bardzo szybki, mocno cisnął. To była dobra zabawa, a finalnie czwarte miejsce nie jest złym wynikiem.