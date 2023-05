Doskonałe wieści z Rajdu Polski. Mikołaj Marczyk pierwszy w kwalifikacjach

Piątek 19 maja to dzień, w którym rozpocznie się trzecia tegoroczna odsłona Rajdowych Mistrzostw Europ y - czyli 79. edycja Rajdu Polski . Za nami są już jazdy testowe oraz przejazd na odcinku kwalifikacyjnym - i polscy kibice mają naprawdę spore powody do radości.

Rajd Polski 2023. Marczyk i Gospodarczyk w świetnej formie przed inauguracją zmagań

Rajd Polski 2023. 19 maja pierwszy odcinek specjalny

Impreza potrwa do niedzieli 21 maja - w ogólnej puli do zdobycia jest 35 punktów. Potem zawodnicy ruszą nieco na północ - w czerwcu do Łotwy, w lipcu do Szwecji. RME zakończą się na węgierskim asfalcie na początku października.