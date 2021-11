Drugie miejsce ze stratą 7,3 s zajął we Włoszech Brytyjczyk Elfyn Evans (toyota yaris WRC), a trzeci był Hiszpan Dani Sordo (Hyundai I20 WRC) - 21,3 s.

W WRC3 triumfował Włoch Andrea Crugnola (hyundai i20 N Rally2), drugie miejsce wywalczył i zapewnił sobie tytuł mistrzowski Francuz Yohan Rossel (citroen C3 R5), tracąc do lidera 4,0 s, a trzeci był Kajetanowicz - 7,1 s.

Polak, który prowadził w WRC3 przed ostatnim odcinkiem specjalnym mając 1,6 s przewagi nad Francuzem, na ostatniej próbie sportowej zanotował trzeci czas, gorszy od rywala o prawie pięć sekund.

Przed Rajdem Monza sytuacja była jasna - tytuł zdobędzie ten kierowca, który wygra we Włoszech. Udało się to na ostatnim odcinku specjalnym Rosselowi. Natomiast Maciej Szczepaniak triumfował wśród pilotów.

Ogier jechał na Monzie dość spokojnie, wygrał tylko pięć z 16 rozegranych odcinków specjalnych. Ale przez cały czas kontrolował sytuację, prowadzenie w rajdzie stracił na krótko tylko trzy razy na rzecz partnera z zespołu Evansa, z którym walczył o tytuł.

Rajdowe MŚ. Ogierowi brakuje jednego tytułu, by wyrównać rekord

Francuz po raz ósmy został mistrzem świata, jednego triumfu brakuje mu do wyrównania osiągnięcia Sebastiena Loeba, który ma w dorobku dziewięć kolejnych tytułów wywalczonych w latach 2004-2012.

Teraz zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią 37-letni Ogier w sezonie 2022 zwolni tempo. Nie będzie już podstawowym kierowcą zespołu Toyoty, nowe hybrydowe Yarisy GR Rally1 na wszystkie rundy WRC 2022 otrzymają Evans i Fin Kalle Rovanpera.

Do zespołu dołączy Fin Esapekka Lappi i to on będzie dzielić z Ogierem trzeci samochód. Szefem zespołu Toyota Gazoo Racing pozostanie Fin Jari-Matti Latvala.

W trakcie kariery Ogier wygrał 54 rajdy w cyklu mistrzostw świata. W tym roku rozegrano 12 imprez, w pięciu: w Monte Carlo, Chorwacji, Sardynii, Kenii i Monzie zwyciężył Francuz. W 2015 i 2015 roku wygrał Rajd Polski, który wtedy był rundą mistrzostw świata.

Nadal nie wiadomo, w ilu rundach mistrzostw świata Ogier wystąpi w nowym sezonie. W rajdowych MŚ 2022 roku zapowiada się bowiem zasadnicza zmiana. Styczniowy Rajd Monte Carlo rozpocznie nową erę, gdyż obecne samochody WRC zastąpione zostaną przez auta Rally1. Zostaną one wyposażone w napęd hybrydowy, będący połączeniem obecnego silnika spalinowego o pojemności 1,6 l oraz zestawu elektrycznego, dostarczonego przez Compact Dynamics. Zdjęcie Sebastien Ogier /AFP

Wyniki Rajdu Monza:

1. Sebastien Ogier (Francja/toyota yaris WRC) 2:39.08,6

2. Elfyn Evans (W. Brytania/toyota yaris WRC) strata 7,3 s

3. Dani Sordo (Hiszpania/hyundai i20 WRC) 21,3

4. Thierry Neuville (Belgia/hyundai i20 WRC) 32,0

5. Oliver Solberg (Szwecja/hyundai i20 WRC) 1.32,0

6. Teemu Suninen (Finlandia/hyundai i20 WRC) 2.22,6

...

12. Kajetan Kajetanowicz (Polska/skoda fabia rally2) 9.14,0 (3 m. WRC3)

Klasyfikacja końcowa MŚ 2021 (po 12 rajdach):

1. Sebastien Ogier 230 pkt - mistrz świata

2. Elfyn Evans 207

3. Thierry Neuville 176

4. Kalle Rovanpera (Finlandia/toyota yaris WRC) 142

5. Ott Tanak (Estonia/hyundai i20 WRC) 128

6. Dani Sordo 81

Klasyfikacja konstruktorów:

1. Toyota 522 pkt

2. Hyundai 462

3. M-Sport Ford 200