Do nieszczęścia na Mazurach doszło we wtorek 25 czerwca, około godziny 9:30 na trasie między miejscowościami Włosty - Skocze w gminie Gołdap. W zderzeniu brały udział toyota yaris, kierowana przez rajdowego gwiazdora, ośmiokrotnego mistrza świata z Francji Sebastiena Ogiera (na fotelu pilota zasiadał Vincent Landais), a fordem mondeo, którym podróżowali 69-letni kierowca i 67-letnia pasażerka. Wszystkie te osoby, w związku z tym, że uskarżały się na jakieś dolegliwości, decyzją załóg medycznych zostały przetransportowane do szpitali. Obaj kierowcy śmigłowcami, natomiast pasażerowie, czyli pilot i kobieta, karetkami również do szpitali.

