Rajdowe MŚ. Sordo na prowadzeniu, Kajetanowicz piąty w swojej klasie

Hiszpan Dani Sordo (Hyundai) prowadzi po piątkowym etapie samochodowego Rajdu Monza, siódmej i ostatniej rundy mistrzostw świata. W klasie WRC3 piąte miejsce zajmuje Kajetan Kajetanowicz z pilotem Maciejem Baranem (Skoda Fabia).

Po sześciu odcinkach specjalnych Sordo wyprzedza tylko o sekundę Fina Esapekkę Lappiego (Ford Fiesta) oraz o 12 sekund Francuza Sebastiena Ogiera (Toyota Yaris).

Czwarte miejsce, ze stratą 17,1 s, zajmuje lider klasyfikacji generalnej MŚ Brytyjczyk Elfyn Evans (Toyota Yaris), a tuż za nim plasuje się obrońca tytułu Estończyk Ott Tanak (Hyundai), tracąc 17,6 s.

W piątek szanse na mistrzostwo świata pogrzebał Thierry Neuville (Hyundai). Belg wypadł z trasy, miał awarię silnika i wycofał się z rywalizacji.

Kajetanowicz zajmuje w klasyfikacji łącznej 16. miejsce, a w klasie WRC3 - piąte, zachowując szanse na końcowe podium. W stawce 12 kierowców WRC3 zdecydowanie najszybciej jechał Norweg Andreas Mikkelsen (Skoda Fabia).

Oprócz Evansa o tytuł mistrza świata WRC walczą jeszcze Ogier i Tanak - Francuz traci do Brytyjczyka 14 punktów, a Estończyk - 28. We Włoszech można zdobyć maksymalnie 30 punktów - 25 za zwycięstwo plus pięć za wygranie ostatniego odcinka Power Stage.

