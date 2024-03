Rajdowe MŚ. Kajetanowicz z sukcesami podczas Rajdu Safari w Kenii

W niedzielę przed startem do ostatniego trzeciego etapu Rovanpera miał 2.08,9 s przewagi nad Katsutą. Fin zapowiedział, że finałowy etap pojedzie spokojnie, bez zbytniego ryzyka, po to, aby utrzymać bezpieczną przewagę nad rywalami. Słowa dotrzymał. Nie wygrał żadnego z sześciu niedzielnych odcinków specjalnych, ale to i tak wystarczyło do zwycięstwa.

Reklama