Rajdowe MŚ. Kajetanowicz w weekend powalczy o tytuł w kategorii WRC3

Na liście zgłoszeń imprezy, której bazą jest słynny tor F1, jest ponad 80 załóg. Monza znalazła się w kalendarzu cyklu już po raz drugi. Zastępuje Rajd Japonii, dwukrotnie odwołany z powodu pandemii koronawirusa.

W klasyfikacji generalnej WRC3 na czele są ex-aequo Kajetanowicz i Francuz Yohan Rossel (Citroen C3 R5). Obaj po odrzuceniu dwóch najsłabszych wyników mają po 127 pkt. Obaj wygrali w tym roku po trzy rundy mistrzostw świata, ale Polak był dwa razy drugi, gdy Francuz tylko jeden raz.

Przed Monzą sytuacja jest jasna, tytuł zdobędzie ten kierowca, który we Włoszech zapisze na swoje konto więcej punktów.

"Znam trasę Monzy, ale moi rywale również. W porównaniu do zeszłego roku spodziewam się jednak trochę innej specyfiki. Przede wszystkim posługując się aktualnymi prognozami, nie powinno być śniegu, a przez to asfalt będzie bardziej przyczepny, przeciążenia będą większe, a co za tym idzie, frajdy z jazdy może być więcej. Odcinki specjalne są bardzo podobne do tych z zeszłego roku. Będzie trochę szutru, szczególnie na odcinkach wytyczonych na torze, ale to co najważniejsze czeka nas w górach. Tam będzie trochę mniej przewidywalnie, dlatego musimy być bardzo czujni i skoncentrowani od samego początku. To dla mnie bardzo ważny rajd, może i najważniejszy w karierze. Myślę, że jestem gotowy, czekałem na ten moment wiele lat, ale chcę podejść do tej rywalizacji jak do każdej innej, bo tylko tak osiągniemy nasz cel. Bez względu na wszystko ten sezon daje nam wiele radości, a może dać jeszcze więcej" - powiedział Kajetanowicz.

W WRC3 zgłoszono 22 załogi.

W klasyfikacji generalnej cyklu liderem jest obrońca tytułu Francuz Sebastien Ogier z dorobkiem 204 pkt. Drugi jest jego partner z zespołu Brytyjczyk Elfyn Evans - 187 pkt (obaj Toyota Yaris WRC), a trzeci Belg Thierry Neuville (Hyundai I20 WRC) - 159 pkt.

Walkę o tytuł stoczą zatem wyłącznie kierowcy ekipy Toyoty, Hyundai ma natomiast jeszcze matematyczne szanse na triumf wśród producentów.

Na Monzie z powodów osobistych nie wystartuje Estończyk Ott Tanak (Hyundai I20 WRC), ale on i tak nie miał najmniejszych szans, aby "zamieszać" w czołówce, gdy w MŚ plasuje się na piątej pozycji mając tylko 128 pkt.

We Włoszech pojedzie Norweg Andreas Mikkelsen (Skoda Fabia Rally2 Evo), który już wcześniej zapewnił sobie tytuł w WRC2 (teamy fabryczne). Mikkelsen w tym roku ma już także zapewnione zwycięstwo w mistrzostwach Europy, dlatego zrezygnował ze startu w ostatniej rundzie ME - Rajdzie Wysp Kanaryjskich, które odbędzie się także w nadchodzący weekend.

ACI Rally Monza odbędzie się w dniach 18-21 listopada. Trasa składa się z szesnastu odcinków specjalnych o łącznej długości prawie 254 km.

