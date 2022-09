Rajd Śląska zawita do centrów miast. Ryk silników przyciągnie kibiców

Prawie sto załóg wystartuje w zaczynającym się za tydzień Rajdzie Śląska. Rywalizować będą załogi startujące zarówno na autach współczesnych jak i tych sprzed lat. Impreza jest trzydniowa, atrakcją dla kibiców będzie ściganie się w centrach miast - prolog na ulicach Katowic oraz Kryterium 100-lecia Powstań Śląskich w Chorzowie.

Rajd Śląska: od Audi po Trabanta

Rajd Śląska, który odbędzie się w dniach 9-11 września to m.in. runda mistrzostw Polski. Auta ruszą w trasę w piątek, 9 września z ulicy Dworcowej w Katowicach. W porównaniu z latami ubiegłymi zmieniono wiele fragmentów trasy. Tym razem odcinki specjalne usytuowano w gminie Bestwina, Kiczycach, Jastrzębiu-Zdroju, Siewierzu, Pilicy i Łanach Wielkich.

W gronie zgłoszonych załóg jest cała krajowa czołówka, w tym trzej główni pretendenci do tytułu mistrzów Polski 2022. Najwyżej rozstawieni są Szwedzi - Tom Kristensson i Andreas Johansson. Aktualni liderzy punktacji krajowego czempionatu (138 pkt) otrzymali pierwszy numer startowy. Pojadą na Hyundaiu i20 R5. Dwójka należy do Grzegorza Grzyba i Adama Biniędy (Skoda Fabia Rally2 evo). Grzyb, dwukrotny rajdowy mistrz Polski, plasuje się na drugim miejscu w tabeli z 14-punktową stratą do Kristenssona. Na trzecie pozycji w klasyfikacji mistrzostw jest pochodzący z Żywca Kacper Wróblewski (Skoda Fabia Rally2 evo). Reprezentant ORLEN Team, wraz Jakubem Wróblem, zgromadził 108 punktów, a na trasę Rajdu Śląska ruszy z trzecim numerem startowym.

Na trasie kibice zobaczą urozmaiconą stawkę załóg w najnowszych, wyczynowych konstrukcjach, których cena przekracza milion złotych, jak i w legendarnych samochodach historycznych takich, jak Audi Quattro, Ford Sierra RS Cosworth 4x4, Datsun 240Z czy... Trabant 601.

Rajd Śląska ma już rangę miedzynarodową

Serwis, meta i ceremonia rozdania nagród odbędą się na Stadionie Śląskim w Chorzowie. - Przy stadionie zlokalizowany będzie park serwisowy. W tym miejscu kibice będą mogli z bliska zobaczyć samochody rajdowe oraz mechaników przy pracy - mówi Bartłomiej Kowalski, dyrektor Stadionu Śląskiego. Stadion Śląski będzie bazą Rajdu Śląska już po raz szósty. W niedzielny wieczór, przed stadionem odbędzie się także zakończenie zawodów. Ceremonię mety, podczas której puchary odbiorą najlepsze załogi Rajdu Śląska, zaplanowano na godzinę 18:15.

W tym roku o punkty w Rajdzie Śląska powalczą uczestnicy aż pięciu rajdowych serii: Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski (RSMP), Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski (HRSMP), Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska (RSMŚl.), Rajdowych Mistrzostw Południa (RMP) oraz historycznych mistrzostw strefy Europy Centralnej (FIA CEZ). Włączenie Rajdu Śląska do kalendarza ostatniego z wymienionych cykli oznacza, że organizowana od 2017 roku impreza już zyskała międzynarodową rangę.

- Myślę, że trasa tegorocznej edycji Rajdu Śląska jest wręcz idealna dla nas, w kontekście walki o czołowe miejsca. W sobotę mamy odcinki specjalne na południu województwa. Dobrze znam ich charakterystykę, bo właśnie na Śląsku Cieszyńskim zaczynałem moją karierę rajdową i wiele razy tu startowałem. Z kolei w niedzielę mamy zupełnie nowe trasy, a my w takich warunkach świetnie się czujemy i od razu potrafimy jechać szybko - ocenia kierowca Jarosław Szeja, który w ubiegłym roku ukończył Rajd Śląska tuż za podium, w tym roku też startuje.

Piotr Kiepura będzie rywalizował Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski na replice Oplu GTE z 1978 roku Na takim jeżdził Marian Bublewicz. - Chodzi o przypomnienie wspaniałej historii rajdów z lat 70. i 80. - mówi Kiepura

Do Chorzowa nie przyjedzie nikt z poprzednich zwycięzców Rajdu Śląska, więc w tym roku do listy triumfatorów imprezy dopisane zostaną nowe nazwiska. Do tej pory w Rajdzie Śląska triumfowały załogi Kasperczyk/Syty (2017 i 2018), Marczyk/Gospodarczyk (2019 i 2021) oraz Finowie - Huttunen/Lukka (2020).

Rajd Śląska: wieczorne ściganie na ulicach Katowic

Pierwszą okazją do zobaczenia rajdowych załóg w akcji będzie odcinek testowy. Przedrajdową rozgrzewkę zaplanowano w Bieruniu, obok zakładów Nitroerg, w godzinach od 11 do 15.

Rajd Śląska rozpocznie się w centrum Katowic, na ulicy Dworcowej. Ceremonię startu zawodów zaplanowano na piątek, 9 września, na godzinę 17:30. Właśnie tu kibice będą mogli z bliska obejrzeć wszystkie rajdówki czy też porozmawiać z zawodnikami oczekującymi na start rajdu.

Z Dworcowej rajdowa kawalkada przejdzie na start prologu, czyli widowiskowego odcinka specjalnego wytyczonego na ulicach Katowic. Ściganie na zamkniętej i zabezpieczonej trasie o długości 1,75 km rozpocznie się już o 17:30, kiedy do rywalizacji ruszą uczestnicy mistrzostw Śląska i mistrzostw Południa. Na 18.30 zaplanowano przejazdy samochodów historycznych, a od 19:10 ulice miasta "przejmie" stawka mistrzostw Polski. Wyniki prologu nie będą zaliczane do klasyfikacji zawodów, ale najlepsze załogi tej prestiżowej rywalizacji zostaną nagrodzone specjalnymi pucharami. - Cieszę się, że rajdy zawitają do Katowic. Spodziewam się wspaniałej zabawy - mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic, znany miłośnik sportów motorowych, kiedyś nawet sędzia w tym sporcie.

Właściwa rywalizacja w Rajdzie Śląska rozpocznie się w sobotni poranek, 10 września. Pierwszy etap zawodów to siedem odcinków specjalnych - w gminie Bestwina, Kiczycach i Jastrzębiu Zdroju.

Tegoroczna edycja Rajdu Śląska ponownie jest elementem obchodów 100-lecia Powstań Śląskich. By przyczynić się do upamiętnienia tych wydarzeń, sobotni etap Rajdu Śląska zwieńczy Kryterium 100-lecia Powstań Śląskich - widowiskowy odcinek wytyczony na błoniach Stadionu Śląskiego (od strony AKS). Od 17:10 na 1,5-kilometrowej trasie rywalizować będą załogi z mistrzostw Śląska i mistrzostw Południa. Dla załóg z mistrzostw Polski, w tym także z historycznego czempionatu, Kryterium 100-lecia Powstań Śląskich rozpocznie się już po zmroku - o godz.20.30.

Rajd Śląska: będą nowe trasy

Drugi etap zawodów to rywalizacja na trasach w północno-wschodniej części województwa, niewykorzystywanych nigdy wcześniej w Rajdzie Śląska. Dla zawodników to wyzwanie urozmaicające zmagania w zawodach. Na 11 września organizatorzy przygotowali pięć prób wytyczonych w powiatach będzińskim i zawierciańskim. Finał na Stadionie Śląskim.