Polacy mieli jednak w sobotę powody do zadowolenia, bowiem awansowali w klasyfikacji generalnej. Duże straty poniósł dotychczasowy lider Brazylijczyk Rodrigo Luppi de Oliveira i teraz stawce przewodzi Baciuska. Drugi Marek Goczał traci do niego 5.42, a trzeci Eryk - 6.23. Michał Goczał zajmuje piąte miejsce z łącznym czasem gorszym o 18.28 od Litwina.

Rajd Dakar. Audi straciło szansę na sukces

Z powodu opadów deszczu trasa 7. etapu została zmieniona w stosunku do pierwotnego planu i prowadziła z Rijadu do Al Duwadimi (861 km, z czego 333 to odcinek specjalny). Z tej przyczyny do startu nie dopuszczono motocyklistów i kierowców quadów. W niedzielę już pełna stawka uczestników pojedzie w odwrotnym kierunku (823 km, 346 km to odcinek specjalny).