Polski mistrz znowu triumfuje. Nikt mu już nie odbierze zwycięstwa

Polski team zwycięstwo w rajdzie i Pucharze Europy zapewnił sobie już w trakcie sobotniego etapu podczas przejazdu odcinka Akhileus o długości 100,95 km, gdy większość załóg pomyliła trasę. Wszyscy rywale Hołowczyca pojechali w złym kierunku, tylko on jako jedyny wybrał właściwą. Na mecie wszystkie załogi, choć ukończyły etap, otrzymały 26 minut karnych, a to dało olsztynianinowi ogromną przewagę, którą udało się utrzymać do mety.

"To mój pilot jest zwycięzcą. To Łukasz kilka razy krzyknął do mnie wstecz, wstecz, trzeba skręcić w lewo. Chciałem jechać tak jak rywale i to byłby błąd. A tak, dzięki perfekcyjnej nawigacji mojego pilota wygraliśmy rajd. Drugiego dnia oszczędzaliśmy samochód, nie podejmował ryzyka, naszym celem było zwycięstwo" - powiedział Hołowczyc.