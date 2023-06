Mikołaj Marczyk stracił tylko 0,2 s

W klasyfikacji generalnej Marczyk uzyskał 11. wynik, tracąc do Lappiego 4,8 s, a w kategorii WRC2 był drugi, ze stratą 0,2 s do Szweda Olivera Solberga (Skoda Fabia). Kajetanowicz stracił do lidera 0,9 s.

"Dziś jest 1 czerwca, Dzień Dziecka. Dzieci dodają nam sił, ale też sam się tak czuję, jak dziecko, przystępując do rywalizacji w Rajdzie Sardynii. To jedna z najtrudniejszych rund mistrzostw świata. Wiemy to już po zapoznaniu się z trasą, patrząc też na prognozy pogody. Cieszę się, że tutaj jesteśmy, w gotowości do walki. Zamierzamy nie zawieść kibiców" - przekazał Kajetanowicz, reprezentant Orlen Rally Team.