Nikita Mazepin potwierdził start w rajdowej konkurencji Dakaru

Oprac.: Michał Ruszel Rajdy

Nikita Mazepin potwierdził medialne spekulacje na temat startu w tegorocznej edycji Silk Way Rally. To rajd terenowy organizowany w Rosji, który ma stanowić odpowiednik i konkurencję dla Dakaru. W tegorocznej edycji patronem wydarzenia ma być Piotr I Wielki, były car Rosji, do którego wielokrotnie myślami i filozofią odwoływał się Władimir Putin.

Zdjęcie Nikita Mazepin / Antonin Vincent / AFP