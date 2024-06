Niebezpieczne incydenty podczas ORLEN 80. Rajdu Polski. Strach przed tragedią

Pierwsze niepokojące sygnały z ORLEN 80. Rajdu Polski nadeszły już ok. godziny 11:30. Właśnie wtedy trwał OS-3 Wieliczki 1, podczas którego doszło do incydentu z udziałem kibiców. Organizatorzy rajdu od początku podkreślali, że największym priorytetem jest dla nich bezpieczeństwo wszystkich uczestników i kibiców. Niestety, nie wszyscy zastosowali się do ich zaleceń.