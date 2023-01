Po dniu przerwy uczestnicy Dakaru wyruszyli na trasę dziewiątego etapu z Rijadu do miejscowości Haradh (686 km, w tym 358 km to odcinek specjalny). Kolejny raz dużą klasę pokazał najmłodszy z "klanu Goczałów" 18-letni Eryk, który uzyskał najlepszy rezultat , o 46 s wyprzedzając lidera rajdu Litwina Rokasa Baciuškę . W klasyfikacji generalnej Polak awansował z trzeciego na drugie miejsce i traci do prowadzącego 5.02.

Eryk Goczał dopiero w listopadzie uzyskał prawo jazdy, ale do udziału w tej najtrudniejszej off-roadowej imprezie świata przygotowywał się od dawna. Już zapisał się na kartach Dakaru, zostając najmłodszym kierowcą i zwycięzcą etapowym . Ma też wielkie szanse, by jako najmłodszy w historii otrzymać statuetką Beduina, przyznawaną zwycięzcom rajdu.

Rajd Dakar. Spadek Marka Goczała

Trzeci, ze stratą 56 s do Eryka był we wtorek Michał Goczał, a 11. jego brat Marek (9.27 straty), co kosztowało go spadek z drugiego na czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej. Różnice w czołówce są jednak niewielkie. Marka Goczała od Baciuski dzieli zaledwie 13.15. Mający problemy techniczne na poprzednim etapie Michał zajmuje miejsce na początku drugiej dziesiątki, ale z potężną stratą 3.52.11.