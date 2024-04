Marczyk i Gospodarczyk rozpoczynają sezon Rajdowych Mistrzostw Europy ERC

Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk rozpoczynają nowy sezon. Załoga ORLEN Team skupia się w tym roku na startach w Rajdowych Mistrzostwach Europy ERC. Pierwszą rundą najstarszego cyklu rajdowego na świecie jest 5. Rajd Węgier, który odbędzie się w dniach 12-14 kwietnia. Impreza w tym sezonie zupełnie zmieniła swoją lokalizację. Do tej pory bazą asfaltowego Rajdu Węgier była Nyíregyháza. Począwszy od sezonu 2024 mówimy już o szutrowej imprezie, której bazą jest Veszprém położone tuż przy słynnym Jeziorze Balaton.

W minionych latach impreza ta była znana pod nazwą Veszprém Rallye i stanowiła rundę mistrzostw Węgier. Oznacza to, że dla czołówki Rajdowych Mistrzostw Europy będzie to absolutna nowość. Marczyk i Gospodarczyk musieli zatem skupić się na odpowiednim zapoznaniu z trasą i testach, które dały obraz tego, z czym załoga ORLEN Team będzie miała do czynienia w najbliższych dniach.