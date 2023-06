Martin Sesks jest w tym sezonie w rewelacyjnej formie. 23-letni Łotysz w połowie maja zdecydowanie triumfował w Rajdzie Polski, trzeciej rundzie cyklu, a teraz o 41,4 s był szybszy od lidera ME kierowcy z Nowej Zelandii Haydena Paddona (Hyundai I20 Rally2).

- Było idealnie, to był wyjątkowy weekend. Dziękuję kibicom i całemu zespołowi - powiedział Sesks na mecie. - Liczyliśmy na zwycięstwo, ale generalnie był to udany weekend. Przed nami teraz kolejne rajdy. Uważam, że pierwsza połowa sezonu była dobra - podsumował start Paddon, który wraz z Sesksem był najszybszy na ostatnim odcinku Power Stage i zdobył dodatkowe 5 pkt do klasyfikacji generalnej.