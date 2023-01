We wtorek 69-letni włoski kibic zmarł, potrącony wcześniej przez ciężarówkę podczas dziewiątego etapu rajdu odbywającego się w Arabii Saudyjskiej. Zdarzyło się to kiedy kucając za wydmą robił zdjęcia.

Nie wiedzieli, że potrącili

Nieświadomie potrącił go Aleis Loprais. Czeski kierowca, który prowadził w kategorii ciężarówek, wydał oświadczenie w tej sprawie. Jest zbulwersowany, ani on, ani jego zespół (jedzie z kierowcą-zmiennikiem Petrem Pokorą oraz mechanikiem Jaroslavem Valtrem) nie zdawali sobie sprawy z tego co się stało. Czech przeskakiwał w rozpędzie przez wydmę pod którą znajdował się włoski kierowca. "Ten wypadek będzie ze mną do końca życia" - przyznał.