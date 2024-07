Kajetanowicz ruszy na oesy w rodzinnych stronach

Kajetanowicz i Szczepaniak w Rajdzie Śląska nie będą jednak rywalizować ze stawką uczestników mistrzostw Europy. Reprezentanci ORLEN Rally Team przyjęli zaproszenie organizatora i wsiądą do Skody Fabii RS Rally2 - wyczynowej konstrukcji, którą startują w rundach WRC, by pełnić rolę załogi samochodu funkcyjnego, tzw. zerówki. Ta załoga w szybkim tempie pokonuje trasę bezpośrednio przed zawodnikami, by potwierdzić, że odcinki specjalne są gotowe na zaciętą rywalizację, która być może rozstrzygnie losy tytułu rajdowego mistrza Europy 2024.

- W rajdach liczy się nie tylko czas, jaki osiągamy na poszczególnych oesach, ale także to, jak wykorzystujemy ten czas między startami. Aktywność sportowa, zobowiązania wobec partnerów, członków mojego zespołu, a także najbliższych, nauczyły mnie umiejętnie zarządzać swoim czasem, dlatego też staram się łączyć przyjemne z pożytecznym. Start w ORLEN 80. Rajdzie Polski był dla mnie szczególny dzięki wsparciu i obecności niezastąpionych, polskich kibiców! To dzięki Wam mogę czerpać prawdziwą przyjemność z jazdy na odcinkach. Tym bardziej nie mogłem odmówić przyjęcia zaproszenia organizatorów Rajdu Śląska do pełnienia roli kierowcy samochodu funkcyjnego. Oprócz spotkania z najlepszymi kibicami na świecie i realizacji odpowiedzialnego zadania w rodzinnych stronach podczas finałowej rundy mistrzostw Europy, będzie to dla mnie podróż sentymentalna do początków kariery. To właśnie częściowo na tych trasach debiutowałem w mistrzostwach Polski podczas Międzynarodowego Rajdu Śląskiego w 2003 roku, zwyciężając w swojej kategorii. Nie mogę się doczekać powrotu do moich korzeni, choć wiem, że przede mną duża odpowiedzialność związana z prowadzeniem samochodu funkcyjnego - mówi Kajetan Kajetanowicz, rajdowy mistrz świata WRC2 Challenger.