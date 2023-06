To oni przetarli szlaki wielkim sportowcom. Co wiesz o sportowych rodzinach? [QUIZ]

Dzień Ojca to szczególny moment, w którym możemy docenić swojego rodzica oraz podziękować mu za wkład wniesiony w nasze wychowanie. W świecie sportu nie brakuje ojców, którzy swoim pociechom przetarli trudne szlaki kariery. Choć dzieci słynnych ojców bez wątpienia sami są odpowiedzialni za swój sukces, to ten był na pewno znacznie łatwiejszy. Co wiesz o duetach w świecie sportu?