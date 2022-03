Legia Warszawa - Górnik Łęczna 2:0. Fortuna Puchar Polski. SKRÓT SPOTKANIA. WIDEO WIDEO |

Legia Warszawa pokonała Górnika Łęczna 2:0 i awansowała do półfinału Pucharu Polski. Mecz nie porwał garstki kibiców, która stadion przy Łazienkowskiej zapełniła w ok. 1/6 jego pojemności. Zespół Aleksandara Vukovicia jest o dwie wygrane od awansu do europejskich pucharów, co może uratować budżet mistrzów Polski.



W 29. min idealną sytuację zmarnował Tomas Pekhart, który spudłował z najbliższej odległości po podaniu Josue. Dobre sytuacje zmarnowali też Bartosz Slisz i Paweł Wszołek. Mogło się to zemścić na Legii jeszcze przed końcem pierwszej połowy, ale Michał Goliński zmarnował dobrą sytuację.



Niestety w drugiej połowie wróciły upiory, które straszą na Łazienkowskiej od września. Legia w niewytłumaczalny sposób oddała inicjatywę gościom. Górnik z każdą minutą przeważał coraz bardziej. Goście kierowani przez fantastycznego Janusza Gola, byłego piłkarza Legii, grał bardzo dobrze. Cezary Miszta był zatrudniany co kilka minut. Obrońcy z Mateuszem Wieteską też mieli pełne ręce roboty.