"Złamane serce" Kamila Grosickiego. Piłkarz bez ogródek, bolesne słowa

2 maja ekipa Pogoni Szczecin stanęła przed poważną szansą na zdobycie pierwszego w swych dziejach trofeum i po raz czwarty w historii wystąpiła w finale Pucharu Polski. "Portowcy" jeszcze do ósmej minuty doliczonego czasu drugiej połowy wygrywali z Wisłą Kraków 1:0 by... przegrać ostatecznie 1:2. Gdy pierwsze emocje już opadły, kapitan zespołu z Pomorza Zachodniego, Kamil Grosicki, postanowił napisać kilka słów do kibiców. "W życiu miałem dużo porażek, ale ta boli najbardziej" - stwierdził m.in. zawodnik.