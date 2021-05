Już w niedzielę 2 maja (godz. 16) w finale Pucharu Polski Raków Częstochowa na stadionie Arena Lublin zmierzy się z Arką Gdynia. Niestety, mecz odbędzie się bez udziału publiczności, bowiem "odmrażanie" stadionów rozpocznie się dopiero 15 maja. W programie "Stan Futbolu" były reprezentant Polski Wojciech Kowalczyk stwierdził, że w takim wypadku można było przenieść termin finału, żeby kibice mogli zobaczyć starcie o to trofeum. Transmisja finału w Polsacie i Polsacie Sport.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. I liga. Widzew Łódź - Miedź Legnica 0-0. Skrót meczu (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Reklama

- Jak już wiedzieliśmy, że są podjęte decyzje ws. wpuszczania kibiców na ostatnią kolejkę PKO Ekstraklasy, a w I lidze nawet na więcej spotkań, to można było ten finał przenieść. Rozumiem, że to dzień wybrany od wielu lat, gramy finał 2 maja, ale akurat ze względu na pandemie można było to przesunąć - mówił w programie "Stan Futbolu" Kowalczyk.



Dodał też, że choć zdaje sobie sprawę, że decyzja o zniesieniu obostrzeń zapadło ledwie kilka dni temu, to jednak jego zdaniem w Polskim Związku Piłki Nożnej wiedziano o tym wcześniej i dlatego można było jeszcze przenieść datę rozgrywania finału Pucharu Polski tak, by kibice mogli przynajmniej w 1/4 wypełnić Arenę Lublin.





Puchar Polski: Arka - Raków bez kibiców

Reklama

PZPN od kilku lat organizuje finał Pucharu Polski właśnie 2 maja. Zbigniew Boniek zapowiadał, że zamierza podnieść prestiż tych rozgrywek i między innymi dzięki temu, że w długi majowy weekend rozgrywane jest decydujące starcie, zdecydowanie się to udało, a finał Pucharu Polski jest wielkim świętem całego futbolu w naszym kraju.



Przed pandemią stadiony na meczach decydujących o trofeum zawsze były wypełnione po brzegi i faktycznie trochę szkoda, że tym razem fanów na trybunach nie będzie. Z drugiej strony jednak decyzja o tym, że od 15 maja trybuny będą mogły być wypełnione w 25% zapadła ledwie kilka dni temu i trudno było oczekiwać, że uda się długo planowane spotkanie ot tak przenieść i zorganizować w późniejszym terminie.



KK