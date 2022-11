Zapadły decyzje ws. meczu Sandecja – Śląsk. Srogie kary

Do wydarzeń doszło w 1/8 finału Pucharu Polski w Nowym Sączu. Tam po 120 minutach było 2-2 i sędzia zarządził konkurs rzutów karnych. W trakcie wykonywania jedenastek do piłki podszedł Fall. W trakcie strzelenia rzutu karnego przez Senegalczyka zza bramki słychać było odgłosy małp wydawane przez kibiców Śląska. Zawodnik Sandecji trafił w słupek, a po chwili Dawid Szufryn, kapitan zespołu zdecydował, że zespół schodzi do szatni. Tłumaczył, że to była reakcja na niedopuszczalne rasistowskie zachowanie kibiców Śląska.