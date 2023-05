Tegoroczny finał Pucharu Polski nie do końca był takim świętem futbolu, jak spodziewali się organizatorzy. Nie dość, że Raków Częstochowa i Legia Warszawa nie stworzyły - delikatnie rzecz ujmując - porywającego widowiska, to jeszcze po konkursie rzutów karnych doszło do bardzo przykrych obrazków.