On ma 33 lata, jest bardzo doświadczony, ma świetną osobowość. Jest Baskiem, a to naprawdę twardzi ludzie. Powtarzałem mu, że jeśli dostanie swoją szansę, musi ją wykorzystać.

Finał Pucharu Polski: Trener Wisły trafił do głów swoich piłkarzy

Rude zdradził także, co mówił swoim piłkarzom w końcówce meczu, kiedy Pogoń prowadziła 1:0. - Mógłbym powiedzieć, że przekazałem im wiele wskazówek, ale to nie byłaby prawda. Poprosiłem ich tylko, aby dalej robili swoje, kontynuowali to, co prezentowali do tej pory. W końcu doczekaliśmy się nagrody za naszą pracę - przyznał Rude.