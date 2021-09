Polska - Puchar Polski

2021-09-22 20:00 | Stadion: Suzuki Arena Korona Kielce Wisła Płock 4 3 PO DOGRYWCE Malarczyk 7' D. Błanik 84' Ł. Sierpina 96' M. Lewandowski 118' M. Kolar 49' D. Warchoł 61' T. Walczak 120'

Spotkanie I-ligowej Korony Kielce z ekstraklasową Wisłą Płock w Pucharze Polski przyniosło wiele emocji i dogrywkę. Już w 7. minucie Piotr Malarczyk dał kielczanom prowadzenie w starciu z wyżej notowanym rywalem. Do wyrównania doprowadził po przerwie chorwacki napastnik Marko Kolar. Gdy drugą bramkę dla płocczan dorzucił Damian Warchoł, wydawało się, że ekstraklasowicz przejął kontrolę nad tym spotkaniem. Jednak w 84. minucie do remisu 2-2, a w konsekwencji do dogrywki doprowadził Dawid Błanik.



Ostatecznie w dogrywce skuteczniejsi byli gospodarze i to oni cieszyli się ze zwycięstwa 4-3 oraz z awansu. Kibice ekipy z Płocka na osłodę dostali jednak w dogrywce bramkę 16-letniego debiutanta Tomasza Walczaka.





Korona Kielce - Wisła Płock 4-3 (1-0)



1-0 Malarczyk 7.

1-1 Kolar 49.

1-2 Warchoł 61.

2-2 Błanik 84.

3-2 Sierpina 96.

4-2 Lewandowski 118.

4-3 Walczak 120.



Czerwona kartka: Cielemecki.



JK