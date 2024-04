Wisła Kraków znów w euforii. W środę "Biała Gwiazda" po 16 latach przerwy ponownie awansowała do finału Pucharu Polski, ogrywając 2:1 Piasta Gliwice . A gdy później Pogoń Szczecin pokonała po dogrywce Jagiellonię Białystok , poznaliśmy skład wielkiego finału.

Jeżeli do niego dojdzie...

Wisła grozi walkowerem w finale! Jest odpowiedź PZPN

Wielka radość w Krakowie dość szybko zamieniła się w konsternację. Jak zwykle bardzo aktywny w mediach społecznościowych prezes Wisły Kraków Jarosław Królewski, mocno przeżywający starcie swojego klubu i awans do finału Pucharu Polski, w jednym z wpisów odniósł się do wyjazdowego zakazu dla kibiców "Białej Gwiazdy". Zapytany, co z finałem Pucharu Polski, odparł, że jeśli kibice Wisły nie zostaną wpuszczeni, klub odda mecz walkowerem!