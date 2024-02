Wielka krytyka pod adresem polskiego europosła. Oglądał mecz podczas głosowań

Frankowski oglądał mecz podczas głosowań. Internauci oburzeni. Musiał odpowiedzieć

Podczas jednego z meczów ćwierćfinałowych Pucharu Polski w piłce nożnej Tomasz Frankowski zrobił coś, co oburzyło internautów. Na portalu społecznościowym "X" eurodeputowany wstawił zdjęcie, chwaląc się, że podczas głosowań w sali plenarnej ogląda mecz Jagiellonia Białystok - Korona Kielce .

Tomasz Frankowski jest wychowankiem Jagiellonii Białystok . W trakcie kariery rozegrał dla niej łącznie 135 meczów - zdobył w nich 59 goli i zanotował 21 asyst. W trakcie swojej kariery "Franek Łowca Bramek", bo takim pseudonimem cieszy się wśród pamiętających go z boisk kibiców, grał w bardzo wielu klubach polskich i zagranicznych. Jednak na koniec wrócił do swojego "domu" w stolicy Podlasia, aby właśnie tu w 2013 roku odwiesić buty na kołku.

Jak widać, Frankowskiemu trudno rozstać się z futbolem. Nie mógł on powstrzymać się przed oglądaniem meczu swojej ulubionej drużyny nawet podczas głosowań w Europarlamencie . Komentarze pod jego zdjęciem na portalu "X" były bardzo negatywne.

- Jakby mi płacili tyle, co płacą w PE to byłoby mi wstyd takie coś robić, a co dopiero się tym chwalić - napisał jeden z użytkowników.