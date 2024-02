Widzew odpadł z pucharu, a tu taka reakcja Bońka. Krótko w stronę Wisły

28 lutego przyniósł dwa ostatnie mecze ćwierćfinałowe bieżącej edycji Fortuna Pucharu Polski - i w obu do końcowych rozstrzygnięć potrzebne były dogrywki. Najpierw Jagiellonia Białystok zdołała ograć 2:1 Koronę Kielce , a potem naprzeciw siebie stanęły ekipy Wisły Kraków i Widzewa Łódź ...

Potyczka ta przyniosła koniec końców ogrom emocji, bo pierwsza bramka w starciu padła w 80. minucie, kiedy to rzut karny wykorzystał Bartłomiej Pawłowski . "Czerwono-Biało-Czerwoni" byli dosłownie o krok od awansu, ale w 19. minucie doliczonego czasu zmagań - tak, to nie błąd - wyrównanie ekipie z Reymonta dał Angel Rodado .

Boniek odniósł się do meczu Wisła - Widzew. Wystarczyło parę słów

Następnego dnia po spotkaniu do rywalizacji obu zespołów postanowił odnieść się na X (czyli dawnym Twitterze) Zbigniew Boniek , wiceprezydent UEFA i były przewodniczący PZPN, a do tego również i dawny gracz łódzkiej drużyny:

"Gratulacje dla Wisły Kraków. Co tam się stało?" - stwierdził krótko Boniek, bez wątpienia śledzący wciąż z uwagą poczynania Widzewa, dla którego grał przez siedem lat i z którym zdobył dwa mistrzostwa Polski w latach 1981-1982. Dodane do wpisu emitokony "uśmiechu przez łzy" tylko podkreśliły emocjonalny stosunek 67-latka do sprawy.