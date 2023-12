Twierdza to mało powiedziane. Kolejna ofiara "Jagi", tym razem w pucharze

Ledwie cztery dni temu Jagiellonia wygrała z Wartą w Grodzisku Wlkp. 2:1, ale w lidze . A skoro na boisku rywala, co w tym sezonie raczej nie jest oczywistością, potrafiła pokazać swoją wyższość, to niby dlaczego nie miałaby tego zrobić w Białymstoku? Ze swojego stadionu podopieczni trenera Adriana Siemieńca zrobili twierdzę , wygrali tu osiem z dziewięciu spotkań w pucharze i lidze. I niewiele wskazywało, by tę serię mogła przerwać Warta Poznań .

Rzut karny dla Warty Poznań i długa analiza VAR. Co zobaczył na ekranie sędzia Raczkowski?

Jagiellonia trafiła Wartę, a później poszło już gładko. Druga wygrana w odstępie czterech dni

W pierwszym kwadransie po przerwie niewiele się zresztą zmieniło - Jagiellonia sprawiała się kontrolować spotkanie, choć niewiele z tego wynikało. I nagle, jak to ma w zwyczaju na tym obiekcie, jedną akcją zdołała całkowicie zmienić wydarzenia. A akcja była piękna, zaczęła się od przechwytu Tarasa Romanczuka, ale później spowolniła, Warta zdążyła się ustawić. Pozwoliła jednak, by po świetnym zagraniu Tarasa Romanczuka José Naranjo zdołał wbiec za plecy Țîru. Jędrzej Grobelny zdołał obronić strzał z woleja gracza "Jagi", gospodarzy wywalczyli "tylko" korner. Ten jednak dał im bramkę, Nene dośrodkował na bliższy słupek, Jesus Imaz ubiegł Țîru i piękną główką zdobył bramkę.

Warta próbowała coś odmienić, trener Szulczek posłał do boju najpierw Kajetana Szmyta, a później Mártona Eppela, ale niewiele to zmieniło. Jeden niecelny strzał Macieja Żurawskiego to wszystko, co goście zdołali osiągnąć w kolejnych minutach. A gdy się odkryli, dostali zabójczą kontrę, której finalizacją była piękna asysta Afimico Pululu i strzał Nene. Było więc 2:0 i tylko cud mógłby odebrać Jadze awans do ćwierćfinału Pucharu Polski.