Twarde zderzenia Sławomira Peszko z rzeczywistością. Wieczysta rozbita

Wieczysta Kraków pod wodza nowego trenera Sławomira Peszko liczyła na to, że chociaż gra w trzeciej lidze, to do niej będzie należało miano klubu, który sprawił pierwszą sensację w nowej edycji Pucharu Polski. Nic z tego. Piast Gliwice, ekstraklasowy zespół pod wodza Aleksandara Vukovicia, zmiótł Wieczystą Kraków z murawy. Pokonał ją bardzo wysoko 4:0.