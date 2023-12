Trzecioligowiec mocno nastraszył Piasta. Cztery bramki po strzałach głową

Choć trzecioligowa Carina Gubin do przerwy przegrywała w 1/8 finału Pucharu Polski 0:2 z Piastem Gliwice, to pokazała charakter i po golach Denisa Matuszewskiego doprowadziła do remisu. Zespół z ekstraklasy najadł się strachu, ale dzięki bramkom w końcówce Michaela Ameyawa, Ariela Mosóra i Michała Chrapka awansował do ćwierćfinału.