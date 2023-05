Trudna miłość Runjaica. W Warszawie wszystko odwróciło się o 180 stopni

Kosta Rujnaic wypracował sobie w Polsce bardzo solidną markę. Wyciągnął Pogoń Szczecin znad przepaści i poprowadził do ligowego topu. Kibice znad Odry bez wątpienia mają powody do wdzięczności względem Niemca, ale jedno w tym związku nie funkcjonowało od początku do końca - postawa drużyny w krajowym pucharze. To, że Runjaic w swoim pierwszym sezonie w Legii wylądował w finale tych rozgrywek, w Szczecinie przyjęto więc z niemałym zdziwieniem.